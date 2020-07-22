إقالة وزير نيوزيلندي بسبب علاقة مع إحدى موظفاته

أقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، وزيرا في حكومتها بعد اعترافه بأنه كان على علاقة مع واحدة من موظفاته، معتبره أن هذه العلاقة "غير مناسبة".

وأعلنت أردرن في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تمت إقالة إيان ليس غالواي (41 عاما) وزير شؤون علاقات أماكن العمل والسلامة.

وقالت أردرن في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه "تم تجريد عضو حزب العمال في البرلمان، من حقيبته الوزارية ولن يترشح لإعادة انتخابه في أيلول/سبتمبر"، بحسب موقع صحيفة "الغارديان".

وأضافت أردرن: "ليس غالاوي، وهو أيضا وزير الهجرة وتعويضات الحوادث، أكد أنه كان على علاقة بالتوافق مع إحدى موظفاته وأن العلاقة انتهت".

وتابعت: "لقد أظهر الوزير الافتقار إلى الحكمة على مدى فترة 12 شهرا، في القيام بهذه العلاقة وجعل نفسه عرضة لاتهامات باستخدام منصبه بشكل غير صحيح".

وشددت على أنه "صار واضحا لي أن منصبه كوزير أصبح لا يمكن الدفاع عنه".