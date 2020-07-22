ظريف: ظهور قوى جديدة في العالم يقلق أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة من ظهور قوى جديدة في العالم منها الصين وإيران والهند.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن ظريف، قوله، تعليقا على الإشاعات وردود الفعل المطروحة وحول وثيقة التعاون للأعوام الـ25 القادمة مع الصين: "في الواقع ليس هنالك أي أثر للحقيقة في هذه الإشاعات ويتوجب على أصدقائنا الذين يريدون إبداء وجهة النظر في هذا الموضوع أن ينظروا إلى تصريحات المندوب الأمريكي الخاص في شؤون إيران برايان هوك، الذي يعتبر مهندس الضغوط القصوى على إيران، ومن المؤكد أنه لا يريد الخير للشعب الإيراني ولو كان يريد الخير لما فرض الإرهاب الاقتصادي في ظروف تفشي مرض كورونا".

وأشار إلى أن أمريكا قلقة من ظهور قوى جديدة وأضاف أن إيران والهند والصين تعتبر من هذه القوى والأقطاب الجديدة خاصة الصين.

وأوضح الوزير أن مسودة وثيقة التعاون الاستراتيجي مع الصين للأعوام الـ 25 القادمة جاهزة، وهي بحاجة إلى مفاوضات حضورية نهائية من أجل المصادقة عليها.

وتابع: "نشعر أنه بالإمكان وضع اللمسات النهائية على الوثيقة وتوقيعها في غضون أشهر، ومن ثم رفع الحالات التي بحاجة إلى المصادقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي أو جهات أخرى وسيتم الإعلان حينها عن الوثيقة بصورة شفافة تماما للراي العام".