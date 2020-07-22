قاليباف: يجب متابعة قضية مقتل سليماني بحزم

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، إنه من الواجب متابعة ملف مقتل قاسم سليماني "بكل قوة وحزم".

واعتبر رئيس البرلمان الإيراني مقتل قاسم سليماني وصمة عار على جبين قادة البيت الأبيض، متهما الولايات التحدة الأمريكية بـ"نقض سيادة العراق"، حسبما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن "الشعبين دخلا مرحلة مهمة من العلاقات التاريخية وازادت الأواصر خلال السنوات الأخيرة".

وأشار قاليباف إلى "أن تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق باعتباره شريكا استراتيجيا لإيران وكذلك مع باقي دول الجوار هي من أولويات مجلس الشورى الإسلامي".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.