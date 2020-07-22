وزير بريطاني: نريد اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي لكننا مستعدون لعدم الاتفاق

قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، اليوم الأربعاء 22 يوليو/تموز، إن بريطانيا تريد اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل.

لكن الوزير البريطاني عاد ليقول، في تصريحاته التي نقلتها وكالة "رويترز"، "إن بلاده مستعدة أيضا لعدم الاتفاق".

خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير/كانون الثاني، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في يوليو/تموز الجاري.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد قال في تصريحات سابقة، إن الخلافات العالقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفهومة جيدا وإنه يمكن إبرام اتفاق في يوليو/ تموز إذا مُنحت المفاوضات مزيدا من الطاقة من الآن فصاعدا.

وأضاف: "لا أعتقد أننا في الواقع بعيدون كل البعد عن بعضنا البعض، لكن ما نحتاجه الآن هو رؤية القليل من الطاقة في المفاوضات"، مضيفا أنه أخبر كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي بأن هناك حاجة إلى "وضع نمر في خزان" المحادثات.