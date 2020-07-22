البحرية الأوكرانية تحاكي سيناريو صد أهداف صغيرة عالية السرعة في إطار مناورات "سي بريز 2020"

كييف - سبوتنيك . وذكر المكتب الصحفي للدفاع الأوكرانية، اليوم الاربعاء: "في إطار التدريبات الدولية الأوكرانية الأمريكية "سي بريز-2020" قامت مجموعة من القوارب التابعة للبحرية الأوكرانية إلى جانب خفر السواحل الأوكراني وممثلين عن دول الناتو بتمارين تكتيكية. ومن بين المهام المحددة هو صد أهداف صغيرة الحجم عالية السرعة في البحر".

وشارك في المناورات التكتيكية زوارق بحرية وسفن خفر السواحل إلى جانب زورق دورية تابعة للبحرية الجورجية.

وكان قائد القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية، أليكسي نيجبابا، قد أعلن أن التدريبات الدولية "سي بريز- 2020" بدأت، يوم الاثنين، في البحر الأسود. ووفقا له، تجري التدريبات "للعمل على مجموعة واسعة من المهام في البحر، حيث تظهر الآن تحديات وتهديدات راهنة لنظام الأمن الدولي.

بالإضافة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية يشارك في المناورات 2000 عسكري من بلغاريا وجورجيا والنرويج وفرنسا ورومانيا وإسبانيا وتركيا وأكثر من 20 سفينة بالإضافة إلى الطائرات والمروحيات.