إيران تعلن عن اختبار مبدئي ناجح للقاح كورونا

وقال محمد مخبر رئيس "لجنة تنفيذ أوامر الأمام الخميني الراحل" إن اختبارا مبدئيا نجح للقاح كورونا في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية"فارس".

وأضاف في تصريح للصحفيين، اليوم الاربعاء، "اللقاح الإيراني المصنع من قبل خبراء الأدوية في اللجنة تمكنوا من إجراء اختبار ناجح للقاح على الحيوان".

وتابع: "نحن الآن بصدد إعداد التمهيدات اللازمة لاختباره البشري بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي".

وبشأن إنتاج الدواء المضاد لمرض كورونا "Remdesivir" من قبل اللجنة، قال مخبر إن "هذا الدواء الذي يعتقد الأطباء أنه مؤثر في علاج مرض كورونا وكان يباع في السوق السوداء بسبب الحظر بسعر 60 مليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الحكومي المدعوم)، سيتم إنتاجه وعرضه في السوق بدءا من الأسبوع الجاري بسعر أرخص بكثير وحسب تسعيرة وزارة الصحة".

وتابع: "سنقوم بإنتاج هذا الدواء بأي كمية تعلنها وزارة الصحة وسنضعها تحت تصرف المستشفيات".