العثور على رفات جندية أمريكية بالقرب من قاعدة عسكرية في ولاية تكساس

أفادت قناة "سي بي إس"، اليوم الأربعاء، بأنه تم العثور على رفات جندية، بالقرب من قاعدة "فورت هود" التابعة للجيش الأمريكي في ولاية تكساس، وهذه هي الحادثة الثالثة من هذا النوع خلال شهر.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لقيادة القاعدة، تم العثور على جثة ميجهور مورت، البالغة من العمر 26 عاما، والتي خدمت في القاعدة كجندية عادية، وتم العثور عليها بالقرب من بحيرة ستيلهاوس هولو في 17 تموز/يوليو. ويقوم قسم شرطة مقاطعة بيل بالتحقيق في الحادث. ولا يدور الحديث ما إذا كانت هناك أطراف ثالثة مشتبه بها في مصرع الفتاة.

وفي وقت سابق من شهر حزيران/يونيو، تم العثور على رفات الجندي، غريغوري موراليس، الذي كان يخدم أيضًا في قاعدة "فورت هود" وكان يعتبر مفقودًا، على بعد 20 كيلومترا من مستنقع مائي، وتشتبه القيادة في مقتل موراليس.

وفي الأول من تموز/يوليو، وعلى بعد 30 كيلومترا شرقي القاعدة، تم العثور على رفات، اتضح أنها بقايا للجندية فانيسا غيلين.

ويتكهن المحققون بأنها قد تكون قُتلت وتم تقطيع جثتها من قبل أحد زملائها الجنود في قاعدة "فورت هود".