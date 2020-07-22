برلمانيون إيرانيون يوجهون "تحذيرا" إلى كوريا الجنوبية

وجّه برلماني إيراني رسالة "تحذير" إلى كوريا الجنوبية، في حال عدم استجابتها لمطالب الشعب الإيراني بالإفراج عن أصول إيران المالية في البنوك الكورية.

ووجه عضو اللجنة القومية والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران عباس مقتدائي، رسالة تحذير إلى كوريا الجنوبية نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، من "مغبة عدم الإفراج عن أصول إيران" المالية، مؤكدا أنها إذا لم تستجب لمطالب الشعب الإيراني "فسيتم إطلاق حظر على سلعها".

ونوه مقتدائي إلى أن كرويا الجنوبية جمدت أصولا مالية إيرانية تصل قيمتها إلى نحو 7 مليار دولار أمريكي.

وبيّن البرلماني الإيراني أن هذه الأصول المالية هي عبارة عن عوائد تصدير النفط الإيراني، مشيرا إلى أن سيئول "تختلق الذرائع في الإفراج عنها".

وأشار البرلماني الإيراني إلى المحاولات الحثيثة التي قامت بها الجهات الحكومية الإيرانية للإفراج عن هذه الأموال، مؤكدا أن جميع محاولات وزارة الخارجية الإيرانية والبنك المركزي الإيراني لم تثمر عن أي نتائج تذكر، لذلك "ينبغي على الحكومة التدخل بهذا الموضوع بصورة رسمية"، على حد تعبيره.

وأكد البرلماني الإيراني أن النواب الإيرانيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال عدم استجابة كوريا الجنوبية للمطالب الإيرانية "بسرعة" خلال أيام، وأن النواب سيطلقون حملة لحظر شراء السلع الكورية في البلاد ووضع قيود شديدة على العلاقات بين البلدين.

وأشار البرلماني الإيراني أن استراتيجية طهران تقوم على توطيد العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، معبرا عن أمله بعدم بلوغ هذه المرحلة بين البلدين.

وأتت تصريحات مقتدائي خلال اجتماع مفتوح للنواب الإيرانيين، اليوم الأربعاء، حيث وجه نداء إلى المؤسسات الإيرانية المعنية لمتابعة الموضوع، داعيا التلفزيون الإيراني إلى إيقاف كافة الإعلانات الخاصة بالسلع ذات المنشأ الكوري.

وأكد النائب الإيراني أنه على الحكومة الكورية الجنوبية أن تتفهم "الظروف الصعبة" التي يمر بها الشعب الإيراني، وأن ذاكرة الإيرانيين لن تنسى ممارسات "نكث العهود" في هذه الأوقات.