مقتل 6 من قادة طالبان في غارة على ولاية هرات غربي أفغانستان

قتل 6 من قيادات حركة طالبان الأفغانية في غارة جوية استهدفت اجتماعا ضمهم في ولاية هرات غربي البلاد، فيما تضاربت الأنباء حول سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارة، بحسب مسؤول نقلت عنه وسائل الإعلام الأفغانية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن جيلاني فارهاد، الناطق باسم مكتب محافظ ولاية هرات، أن "ستة على الأقل من قادة طلبان المحليين قتلوا في غارة جوية في منطقة زيارت خام بالولاية.

وتابع المسؤول أن القتلى كانوا مجتمعين للتخطيط لهجمات ضد منشآت الحكومة في الولاية.

ونقلت القناة عن سكان محليين أن 8 مدنيين على الأقل، بينهم نسوة وأطفال، قتلوا في الغارة أثناء حضورهم حفل زفاف، وأن الطائرات استهدفت كذلك الأشخاص الذين كانوا يفرون من موقع القصف.

ولم تعلق طالبان على مقتل قيادييها ولكنها أكدت مقتل مدنيين في الهجوم.

إلا أن الناطق باسم مكتب المحافظ ذكر أن مدنيين قتلوا فيما كانوا يستقلون حافلة بانفجار عبوة زرعتها حركة طالبان على حدود المنطقة التي وقع بها القصف.

وأواخر شباط/فبراير الماضي، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاماً من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ً وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى.

وأفرجت طالبان حتى الآن عن نحو 500 من بين نحو 1000 من عناصر الأمن الأفغاني الأسرى لديها ضمن الاتفاق، فيما أطلقت الحكومة الأفغانية حتى الآن عن أكثر من 4000 من عناصر طالبان من بين نحو 5000 تطالب الحركة بتحريرهم. وترفض الحركة وقف القتال إلا بعد بدء التفاوض بين الجانبين.