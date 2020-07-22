قائد الجيش الإيراني: قدراتنا الدفاعية تجاوزت مستوى التهديدات

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي: "إننا تمكنا من تطوير قدراتنا الدفاعية في مجال تعبئة القوى البشرية وتطوير الأجهزة المتقدمة، بما يتناسب ومستوى التهديدات، بل اجتيازه".

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن موسوي أن قوة الدفاع الجوي الإيرانية تضطلع بمهام رئيسية، لكونها تقف في الخط الأمامي لساحات الدفاع عن البلاد، مشيرا إلى أن قدرات إيران الدفاعية تخطت مستوى التهديدات في شتى المجالات التعبوية، وامتلاك الأجهزة والمعدات العسكرية الحديثة.

وأفادت الوكالة بأن تصريحات موسوي جاءت خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم، مرافقا بقائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد صباحي فرد، للأقسام المختلفة بوحدة الرد السريع التابعة لهذه القوة المسلحة في طهران.

وبدوره، قدم العميد صباحي فرد، قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، تقريرا حول الإجراءات المتخذة من أجل الارتقاء بالمستويين، الدفاعي والقتالي، وإعادة تأهيل الأجهزة والمعدات لدى هذه القوة.