على غرار "جورج فلويد"... الشرطة الإسرائيلية تقمع المحتجين ضد نتنياهو.. بالفيديو والصور 

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من المتظاهرين الذي احتجوا على سياسات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والمطالبين باستقالته.

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية بصدد الإفراج عن حوالي 35 متظاهرا ممن خرجوا في مسيرات تظاهرية ضد نتنياهو، للاحتجاج على سياسته تجاه جائحة كورونا، رافعين لافتات تطالب بإقالته.

An Israeli police officer puts his knee on a demonstrator to make an arrest during a protest against Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu outside his residence in Jerusalemhttps://t.co/dvMuTImNGY



AP Photo/Ariel Schalit pic.twitter.com/Fs7l7T8m2L — Haaretz.com (@haaretzcom) July 22, 2020

وشهدت التظاهرات أمام مقر رئيس الوزراء وأمام مبنى الكنيست مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، التي استخدمت العنف في تفريق المتظاهرين، فضلا عن استخدامهم للمياه بكثافة، وهي المظاهرات المستمرة منذ حوالي أسبوع، للتنديد بسياسة نتنياهو.

המחאה בירושלים: המשטרה חוסמת את המפגינים מלנוע לכיוון המחסומים סמוך למעון רה"מ. המפגינים קוראים "הוא העבריין" @VeredPelman pic.twitter.com/qLnsHUmSwE — כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2020

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ونُشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، صورا تظهر وضع أفراد الشرطة الإسرائيلية أرجلهم على أعناق المتظاهرين، بالطريقة نفسها التي استخدمتها الشرطة الأمريكية قبل أشهر، وتسببت في مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد.

Protest in West Jerusalem against Israeli PM Netanyahuhttps://t.co/wpM4tJmxWD pic.twitter.com/gnTL7EafdU — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) July 22, 2020

ورفع المتظاهرون الإسرائيليون المتجمعون أمام مقر رئيس الوزراء لافتات كتب عليها "فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا"، و"نتنياهو، استقل"، و"بيبي إلى السجن".