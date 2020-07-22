أتيناك بسلام مكة... أردوغان ينشر فيديو لـ "آيا صوفيا" مع أغنية بكلمات عربية... فيديو

شارك الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الأربعاء، على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو جديد يظهر فيه "آيا صوفيا" مع أغنية بعدة لغات منها اللغة العربية.

الفيديو الذي حصد آلاف المشاركات وأكثر من مليوني مشاهدة بعد ساعات من نشره يتضمن مشاهد ومقتطفات من "آيا صوفيا"، بعد تحويله إلى مسجد مؤخرا بقرار من الرئيس التركي.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتب في تعليق على الفيديو المنشور قائلا: "آيا صوفيا... دع الرياح تهب في قبتك، منذ الأزل حريتك، أنت لنا ونحن لك".

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

وتترافق المشاهد مع أغنية قدمت بعدة لغات منها اللغة العربية والتركية والقرغيزية والبوسنية والألبانية والأذربيجانية والكردية والبنغالية والسواحلية، بحسب الوكالة.

ونشرت الوكالة الترجمة الكاملة للأغنية التي رافقت الفيديو والتي جاء بإحدى مقاطعها "نحن حلم سيدنا ابراهيم. فلتصدح أصوات أحفاد بلال الحبشي في هذا المكان الذي يجمعنا ويوحدنا بيضا وسودا".

وأضافت الأغنية "أتيناك بسلام مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى".

وبحسب الوكالة يستعد "آيا صوفيا" لاستقبال المصلين الجمعة القادمة لأول مرة في تاريخه، بعد تحويله من متحف إلى مسجد.

وكان الرئيس التركي وقع، يوم الجمعة الماضي، مرسوما بتحويل متحف "آيا صوفيا" الشهير في مدينة إسطنبول إلى مسجد، وحدد يوم 24 تموز/يوليو الجاري لإقامة أول صلاة به مؤكدا أن "آيا صوفيا" سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.