أمريكا تبرم أكبر صفقة لشراء لقاح كورونا وتعتزم توزيعه مجانا

أعلنت شركتا "فايزر" للأدوية و"بايو إن تك" للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستدفع 1.95 مليار دولار، لإنتاج وتسليم 100 مليون جرعة من لقاح "كوفيد 19" إذا ثبت أنه آمن وفعال.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، تعد هذه أكبر صفقة بين الحكومة الأمريكية والشركات التي تتسابق لتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إنه بموجب الاتفاق، يمكن للولايات المتحدة الحصول على 500 مليون جرعة إضافية. تعمل الشركتان على تطوير أربعة لقاحات محتملة.

إذا أثبت أحد اللقاحات أنه آمن وفعال في المرحلة الثالثة من التجارب وحصل على موافقة الجهات التنظيمية، قالت الوزارة إن شركة "فايزر" ستبدأ في تسليم الجرعات إلى مواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتوجيه من الحكومة.

وقالت الوزارة إن اللقاح سيتاح عندئذ للأمريكيين "بدون تكلفة". لكن من غير الواضح إلى من ستذهب الجرعات الأولى من اللقاح المحتمل وكيف سيتم اتخاذ هذا القرار.

قالت الشركتان، في وقت سابق، إنهما تتوقعان بدء تجربة كبيرة مع ما يصل إلى 30 ألف مشارك في وقت لاحق من هذا الشهر، إذا حصلوا على موافقة الجهات التنظيمية.