ظريف: السعودية تستبدل أمريكا وإسرائيل بإيران "جارتها الباقية"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن إيران مستعدة لإقامة علاقات جيدة مع السعودية، لكن الأخيرة لا تريد مثل هذه العلاقات مع طهران.

وأضاف ظريف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "إيران مستعدة للتعاون مع السعودية إلا أن المسؤولين السعوديين يرمون أكثر إلى إشعال الحرب برفقة أمريكا".

وأشار ظريف إلى أن "أمريكا أثبتت أنها غير مستعدة لدخول حرب لخدمة المصالح السعودية".

وتابع "من الأفضل للسعودية أن تستيقظ وتدخل في حوار مع من هم إلى جوارها دوما في المنطقة بدلا من أن تصب جهودها نحو التعاون مع إسرائيل وأمريكا".

In Moscow,



- Delivered important msg to President Putin.



- Extensive talks with FM Lavrov on bilat coop + regional/global coordination.



- Identical views on #JCPOA and need to uphold int'l law.



- Agreed to conclude long-term comprehensive strategic cooperation agreement. pic.twitter.com/GDhn8VDhva — Javad Zarif (@JZarif) July 21, 2020

وأوضح "لدينا علاقات متميزة مع روسيا وتركيا والعراق وباكستان والكثير من الدول المطلة على الخليج الفارسي خلال العقود الأخيرة"، لافتا إلى استعداد بلاده إلى "تطوير العلاقات مع السعودية والإمارات على قاعدة الاحترام المتبادل".

​وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد أجرى، أمس، في موسكو، محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول الاتفاق النووي والمستجدات الإقليمية والدولية وذلك بعد تقديم رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف ظريف العلاقات الإيرانية مع روسيا بالاستراتيجية، منوها إلى أن الحوار المستمر مع الدول الصديقة في الوضع الراهن يعد أمرا ضروريا.