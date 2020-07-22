الصين: إغلاق قنصليتنا في هيوستن بأمريكا "استفزاز سياسي"

دانت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الأربعاء، قرار إغلاق قنصليتها في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات الشرعية الضرورية حال عدم إعادة النظر في القرار.

وأوضحت السفارة في بيان "ندين ونرفض بشدة قرار إغلاق القنصلية العامة في هيوستن. هذا استفزاز سياسي"، وطالبت الولايات المتحدة بإعادة النظر بالقرار وإلا "سوف يتم اتخاذ التحركات الشرعية الضرورية".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن واشنطن طلبت إغلاق القنصلية العامة في هيوستن لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية الأميركية.

ووفقا لها، فإن الولايات المتحدة لا تنوي تحمل انتهاكات السيادة من قبل جمهورية الصين وتخويف مواطنيها. وشددت على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصر على مبادئ العدالة والمعاملة بالمثل في العلاقات الأميركية الصينية.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الصينية بأن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق القنصلية العامة فى هيوستن.

ووفقا لوانغ ونبين، المتحدث باسم الخارجية الصينية، ستقدم الصين بالتأكيد الرد المطلوب والمناسب على هذا الطلب.

وفي الأيام الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى بسبب مشروع القانون الذي أعده البرلمان الصيني لـ "حماية الأمن القومي لهونغ كونغ"، والذي تعتقد واشنطن أنه يهدف إلى القضاء فيها على الحكم الذاتي الموسع.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالفعل بتطبيق العقوبات وسحب الوضع الخاص لهونغ كونغ. ورفضت الصين أي انتقاد وذكرت أن قضية هونغ كونغ هي شأنها الداخلي فقط.