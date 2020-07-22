البيت الأبيض: لن يتم القضاء على فيروس كورونا أبدا

استبعد الدكتور أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض لشؤون جائحة كورونا، في حديث له اليوم الأربعاء، احتمالية القضاء على الفيروس التاجي بشكل نهائي.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، قال فاوتشي الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه بينما لن يختفي الفيروس، فمن الممكن أن يعمل قادة العالم ومسؤولو الصحة العامة على الحد من تأثيره إلى "مستويات منخفضة".

وقال: "الجمع بين تدابير الصحة العامة الجيدة، ودرجة من مناعة القطيع العالمية، ولقاح جيد، والذي آمل وأشعر بالتفاؤل الحذر أننا سنحصل عليه، يمنحنا السيطرة المطلوبة، سواء كان هذا العام أو العام المقبل، لكن حقًا لا أعتقد أننا سنقضي على الفيروس".

تتعارض تصريحات فاوتشي مع ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كرر ادعاءه، مساء الثلاثاء، بأن الفيروس سيختفي، رغم تحذيرات من خبراء، بما في ذلك مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن إصابات ووفيات "كوفيد 19" قد ترتفع هذا الخريف.

وأكد فاوتشي أن الفيروس الحالي يختلف عن "سارس" وهو فيروس تاجي ظهر في أوائل القرن العشرين وتم احتواؤه. وقال إن "كوفيد 19" فعال بشكل لا يصدق في الانتقال من إنسان إلى آخر ويمكن أن ينتج مجموعة واسعة من الأعراض لدى الناس.

وتابع أنه من غير المحتمل أن يتحول الفيروس إلى شيء مثل نزلات البرد، مضيفًا: "لم يسبق لي أن رأيت مثل خصائص هذه العدوى".

أصاب الفيروس أكثر من 3.9 مليون شخص في البلاد، مما أسفر عن مقتل 142 ألف على الأقل حتى اليوم، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.