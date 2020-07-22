كاليفورنيا تتجاوز نيويورك وتسجل أكبر عدد لإصابات كورونا في أمريكا

أظهر إحصاء جمعته رويترز لبيانات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المقاطعات الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا تجاوزت نيويورك اليوم الأربعاء.

وبحسب الوكالة، سجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وصار العدد الإجمالي للحالات في كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، أكثر من 414 ألفا حيث سجلت بعض المقاطعات 4700 حالة جديدة اليوم الأربعاء.

بينما سجلت نيويورك أكبر عدد من حالات الوفاة بالفيروس بأكثر من 32 ألف وفاة وتحل كاليفورنيا في المركز الرابع بقرابة ثمانية آلاف وفاة.

ويتجاوز عدد حالات الإصابة في نيويورك حاليا 412800 ويزيد العدد بمتوسط 700 حالة جديدة يوميا في يوليو/ تموز.