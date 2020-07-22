مصرع جندى إسرائيلى وإصابة ضابط فى انقلاب مركبة عسكرية على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء مقتل جندى وإصابة ضابط برتبة ملازم، إثر انقلاب آلية عسكرية بمنطقة "جبل الروس" بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى إن الجندي القتيل من سكان قرية "رانين" الزراعية في النقب الشمالي، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

وأضاف أن الضابط أصيب بجروح متوسطة ونقل إلى المستشفى للعلاج، موضحا أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

يشار إلى أن المنطقة الحدودية مع لبنان شهدت الأسبوع الماضي استنفار إسرائيلي غير مسبوق، وذلك بعد دعوات عسكرية إسرائيلية للمواطنين إلى البقاء في منازلهم في المنطقة الحدودية الشمالية.