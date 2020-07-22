ترامب لا يستبعد مطالبة الصين بإغلاق مؤسسات دبلوماسية أخرى في البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستبعد أن تطلب واشنطن من بكين إغلاق بعض المؤسسات الدبلوماسية الأخرى في الولايات المتحدة بعد القنصلية العامة في هيوستن.

واشنطن - سبوتنيك. وأضاف ترامب يوم الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم إغلاق المزيد من البعثات الدبلوماسية الصينية، قائلا :" بما يخص إغلاق المزيد من القنصليات الصينية في الولايات المتحدة ممكن دائما".

وامهلت الولايات المتحدة الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في هيوستن وسط اتهامات بضلوع مسؤولين صينيين في أنشطة تجسس في خطوة تمثل تدهورا كبيرا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

من جانبها، دانت السفارة الصينية في واشنطن، اليوم الأربعاء، قرار إغلاق قنصليتها، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات الشرعية الضرورية حال عدم إعادة النظر في القرار.

وأوضحت السفارة في بيان "ندين ونرفض بشدة قرار إغلاق القنصلية العامة في هيوستن. هذا استفزاز سياسي"، وطالبت الولايات المتحدة بإعادة النظر بالقرار وإلا "سوف يتم اتخاذ التحركات الشرعية الضرورية".

وفي الأيام الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى بسبب مشروع القانون الذي أعده البرلمان الصيني لـ "حماية الأمن القومي لهونغ كونغ"، والذي تعتقد واشنطن أنه يهدف إلى القضاء فيها على الحكم الذاتي الموسع.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالفعل بتطبيق العقوبات وسحب الوضع الخاص لهونغ كونغ. ورفضت الصين أي انتقاد وذكرت أن قضية هونغ كونغ هي شأنها الداخلي فقط.