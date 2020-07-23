البرازيل تسجل أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت البرازيل رقما قياسيا في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد، بأكثر من 67 ألف حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و227514 حالة.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا وزارة الصحة، سجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 67860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 1284 وفاة ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليونين و227514 والوفيات إلى 82771.

وتحتل البرازيل المركز الثاني وراء الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.