المكسيك تسجل 6019 إصابة و790 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الخميس ، تسجيل 6019 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و790 حالة وفاة إضافية ليصل مجمل الإصابات في البلاد إلى 362274 وحالات الوفاة إلى 41190 حالة .

مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحداث البيانات فقد حصد الفيروس مزيدا من الأرواح حيث ارتفعت حصيلة الوفيات في العالم إلى أكثر من 607 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 14.5 مليون مصاب.