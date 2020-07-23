أمريكا: نهج موسكو السياسي يجعل من المستحيل تحقيق أي تقدم في العلاقات

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجان، إن السياسة الخارجية التي تتبعها روسيا تجعل من المستحيل تحقيق أي تقدم في العلاقات مع الولايات المتحدة.

واشنطن - سبوتنيك وأجاب بيجان في جلسة استماع في مجلس الشيوخ ردا على سؤال ما هو السبب وراء العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين والأشخاص والشركات المرتبطة به، قائلا إن "الخطوات الأخيرة التي اتخذناها فيما يتعلق بروسيا هي ببساطة جزء من ردنا على نمط قديم من سلوك (روسيا) يجعل من المستحيل بالنسبة لنا إحراز أي شكل من أشكال التقدم في العلاقات مع الروس".

وكانت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، إدراج عدد من الأشخاص والشركات لقائمة العقوبات المتعلقة برجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين.

وأشارت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية إلى أنه تم فرض هذه العقوبات بسبب التورط بالنزاع المسلح في دونباس والتدخل في الانتخابات الأمريكية.

كما أدرج على القائمة كل من: المواطن الروسي، إيغور لافرينكوف، والسيد أندريه ماندل (الجنسية غير مذكورة) والروسي، ميخايل بوتيوبكين.

وشملت القائمة أيضا أسماء شركات مثل "إم إنفست" و"ميرويه غولد" و"شين يان تشينغ" ومجموعة "شاين دراغون" وغيرها.