بايدن يصف ترامب بـ"أول رئيس أمريكي عنصري" 

وقال بايدن إنه "لأمر مقزز للغاية" أن ترامب "يتعامل مع الناس على أساس لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين جاءوا".

وأضاف "لم يفعل أي رئيس يشغل المنصب هذا قط... لم يفعل هذا أي رئيس جمهوري. ولم يفعله رئيس ديمقراطي. لدينا عنصريون وهم موجودون وسعوا لأن يكون لديهم رئيس منتخب. وهو أول من قام بذلك".

Biden just go crawl back into your bunker. You can win this election if you remain quiet.



Biden says Trump is America's first racist president: "We’ve had racists, and they’ve existed, they’ve tried to get elected president. He’s the first one that has.” pic.twitter.com/s5KyrF4gzJ — The CAM99 (@CodyMil90362722) July 23, 2020

تصريحات نائب الرئيس الأمريكي السابق لاقت استهجانا سريعا من حملة ترامب الذي يسعى لفترة ولاية ثانية.

إذ ردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترامب واصفة تصريحات بايدن بأنها "إهانة لذكاء الناخبين السود" وقالت إن ترامب "يحب الجميع... ويعمل بجد لتمكين جميع الأمريكيين"، بحسب رويترز.

ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وجو بايدن، نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.