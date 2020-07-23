الصين تطلق صاروخا يحمل مسبارا إلى المريخ

وذكرت وكالة "فرانس 24" نقلا عن وسائل إعلام صينية أن الصاروخ الذي تم إطلاقه هو من طراز "لونغ مارش 5 واي 4" ويحمل مسبارا خاصا إلى المريخ لأهداف علمية واستكشافية وبحثية.
Just now, China's first Mars probe, Tianwen-1, was launched from Wenchang space launch site in Hainan.— ShanghaiPanda (@thinking_panda) July 23, 2020
Congratulations on China's another step in space exploration!#Mars2020 pic.twitter.com/Olc5yT2gvU
وأضافت الوكالة أن الصاروخ تم إطلاقه من مدينة وينتشانغ بإقليم هاينان الواقعة جنوبي البلاد.
وتحاول الصين تصدر المشهد في الفضاء واستعراض قدراتها ومطامحها التكنولوجية وإثبات استقلاليتها عن الآخرين بهذا المجال الجديد لها.
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