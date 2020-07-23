إيران: الحرائق الأخيرة في المنشآت غير مرتبطة بالهجمات السيبرانية

أكدت إيران، اليوم الخميس، أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض المنشآت العامة ليست مرتبطة بعمليات تخريب أو بهجمات سيبيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، عباس موسوي، الذي قال إن "البنية التحتية​ في البلاد تتعرض لآلاف الهجمات السيبيرانية يومياً ويتم إحباط معظمها".

وأضاف موسوي قائلا إن "المنظومة الدفاعية الإيرانية تحبط معظم هذه الهجمات والأعداء لم يحققوا أهدافهم الرئيسية منها، مشيرا أنه "تم التعرف على الدول والجهات التي تدعم وتقود وتنفذ هذه الهجمات ومعظمها تشن من قبل ​الإدارة الأمريكية"​.

ولفتت ​الخارجية الإيرانية​ إلى أن قضية الهجمات السيبرانية مقلقة للعالم بأسره وعلى ​المجتمع الدولي​ أن يرد بشكل مناسب عليها، واعتبرت بأنه يجب الرد بشكل مناسب على هذه الجرائم وعلى انتهاك القوانين الدولية.

وأنهى موسوي تصريحه قائلا: "بما أن الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ أمر بتنفيذ هذه الهجمات فإن ​الإدارة الأمريكية​ ستكون هي المتهمة بأي هجوم على إيران مستقبلا، ومن حق إيران الدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة أمام الهجمات السيبيرانية في حال وقوعها.