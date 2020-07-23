أردوغان يتحدث عن نجاحات تركيا في سوريا وليبيا وشرق المتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن "النجاحات التي حققتها تركيا في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب، أظهرت قوتها ومهارات جيشها".

وقال أردوغان، في رسالة دونها بدفتر الزائرين ، خلال زيارته لضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك وسط العاصمة أنقرة: "القائد أتاتورك، نحن أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، وبمناسبة اجتماع العام 2020 نقف في حضرتكم، ونحن مستمرون في العمل للوصول إلى أهداف عام 2023 لتركيا التي أسستموها وأوكلتموها لنا"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع: "الإنجازات التاريخية التي حققناها في سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومكافحة الإرهاب، تظهر قوة بلادنا ومهارات جيشنا"، مردفا: "القوات المسلحة التركية مستمرة في ضمان أمن البلاد، بفضل انضباطها العالي وقوة ردعها وقدراتها".

واستطرد: "وبهذه الأفكار، استذكر بالرحمة شهداءنا الأبطال، وأتمنى أن يكون اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى خيرا لبلدنا وشعبنا وللقوات المسلحة التركية، لتنعم روحك بالسلام".

وكان مجلس الأمن القومي التركي قال، أمس الأربعاء، إن تركيا مستمرة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان يستهدفه، موضحا أن "تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد الإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي".