شاهد... محاصرة رئيس بلدية بورتلاند الأمريكية بالغاز المسيل للدموع

وجد رئيس بلدية مدينة بورتلاند الأمريكية تيد ويلر نفسه محاطا بالغاز المسيل للدموع، في ساعة مبكرة من اليوم الخميس 23 يوليو/تموز، بينما كان يتفقد موقع احتجاج على التمييز العرقي ووحشية الشرطة.

وكثيرا ما شهدت الاضطرابات المستمرة في المدينة منذ أسابيع إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما ضربت قوات الأمن المتظاهرين بالهراوات، وفقا لما نقتله شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

Portland Mayor Ted Wheeler getting teargassed twice tonight. pic.twitter.com/qihh5TkpDE — 💙 Koko 🥁 💙 (@Kokomothegreat) July 23, 2020

​وطالب ويلر الذي كان يتفقد موقع الاحتجاج خارج المحكمة الاتحادية في وسط مدينة بورتلاند، بسحب عناصر الأمن الاتحادية من المدينة.

وقال رئيس بلدية بورتلاند: "هم ليسوا مطلوبين هنا".

Portland mayor tear gassed by federal officers alongside protesters: "I’m not afraid, but I am pissed off" https://t.co/AT2DJl6cGb pic.twitter.com/YGFyV2uh6K — The Hill (@thehill) July 23, 2020

​وقوبل ويلر، الذي يتولى أيضا منصب مفوض شرطة المدينة، بالسخرية من المتظاهرين الذين طالبوه بالاستقالة وأخذوا يرددون "عيب عليك".

وقال المحتجون إنه كان ينبغي له بذل مزيد من الجهد لحماية أبناء المدينة.

وبينما كان رئيس البلدية يقف وسط الحشد واضعا كمامة على وجهه، أحاط به الغاز المسيل للدموع وظهر في لقطات فيديو وهو يسعل.

ولم يُبد عناصر الأمن الاتحاديون أي بادرة على التراجع.

The mayor of the U.S. city of Portland, Ted Wheeler, was stung by tear gas after he joined demonstrators protesting against racial injustice and police brutality https://t.co/vsDtSLwFX3 pic.twitter.com/3npq5KXkYc — Reuters (@Reuters) July 23, 2020

​وأثار نشر أفراد أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية في بورتلاند، يوم الرابع من يوليو/تموز، جدلا بخصوص الحريات المدنية، وما يعتبره المتظاهرون ومسؤولون محليون خدعة سياسية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز حملة فرض "القانون والنظام"، بينما يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه.

ووصف ويلر، وهو ديمقراطي، تدخل هذه العناصر بأنه إساءة استخدام للسلطة الاتحادية، قائلا إنه يفاقم العنف.