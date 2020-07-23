موسكو تعلق على تقرير بريطانيا حول "التدخل الروسي" المزعوم

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن التقرير الذي أصدرته بريطانيا حول "التدخل الروسي المزعوم" يؤكد تماما التوقعات السلبية.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:

"أكد (التقرير) التوقعات بنسبة 100 في المئة. لا، لم يكن هناك شيئا (جديدا) [بالنسبة للمضمون]، وبالنسبة لأي أحد أيضا".

يذكر أن لجنة البرلمان البريطاني لشؤون المخابرات سبق وأن نشرت، يوم الثلاثاء الماضي، تقريرا عن التدخل الروسي المزعوم في السياسة البريطانية.

ونفت روسيا أكثر من مرة الاتهامات بمحاولات التأثير على العمليات الديمقراطية في دول مختلفة، ووصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنها "خالية من الصحة تماما".

بدوره صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثًا عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات في دول مختلفة، أنه لا توجد هناك أية حقائق تؤكد ذلك".