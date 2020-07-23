بوتين يوعز بالعمل على آلية للتحوط ضد انهيار أسعار النفط

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر بالفعل تعليماته لوضع آلية للتحوط من التراجع الكبير في عائدات صادرات النفط والغاز بهدف حماية البلاد من تراجع الأسعار. ولكن لا يوجد إطار زمني محدد لاتخاذ قرار.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع ، تتم مناقشة آليات تحوط مختلفة في الوزارات ذات الصلة، واستخدام هذه الممارسة، التي تستخدمها بعض الدول من حيث مخاطر التحوط لبيئة أسعار غير مستقرة".

وأشار إلى أنه يتم النظر في هذه المسألة، و"في الواقع، أمر الرئيس بالعمل على إيجاد مثل هذا الاحتمال"، مضيفا أنه يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة "في أقرب وقت ممكن، لا توجد مواعيد دقيقة".

وأكد المتحدث الرئاسي أنه لا يوجد حتى الآن تفاهم مع البنوك التي يمكن إبرام اتفاق معها إذا تم اعتماد هذه الآلية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، يوم أمس الأربعاء، نقلاً عن مصدر رفيع، أن روسيا عادت إلى التفكير في التحوط من التراجع الكبير في عائدات صادرات النفط والغاز في الوقت نفسه، وأشار مصدران في الحكومة إلى أن وزارة المال تعارض الفكرة.

روسيا درست، في الماضي، فكرة التحوط ضد انخفاض أسعار النفط لكنها لم تنفذها. وتعتمد وزارة المال الروسية حاليا على نظام لحماية الموازنة من انهيار أسعار النفط، حيث ترصد مبالغ مالية لشراء العملات الأجنبية لصالح صندوق الثروة السيادي عندما تزيد أسعار النفط عن 40 دولارا.

وتستخدم المكسيك آلية مماثلة لسنوات عديدة ، حيث تضع خيارات الشراء من مجموعة من البنوك الاستثمارية وشركات النفط