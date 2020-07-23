رجل مسلح يطلق سراح شرطي احتجزه كرهينة في أوكرانيا

أعلنت الخدمة الصحفية بالشرطة الوطنية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن رومان سكريبنيك، خاطف رجل الشرطة فى مدينة بولتافا، ترك السيارة وأطلق سراح الرهينة دون إصابتها بأذى.

وأفادت الشرطة الأوكرانية في مدينة بولتافا، سابقا، عن قيام رجل مسلح بقنبلة يدوية باحتجاز شرطي والتهديد بقتله في حال لم يتم الاستجابة لمطالبه.

وطلب الرجل المسلح تزويده بسيارة انتقل فيها مع المحتجز إلى خارج المدينة، وقامت السلطات المعنية بمراقبته وحذرت السكان من الاقتراب إلى السيارة كونه يشكل خطرا عليهم.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في أوكرانيا، حيث أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا أن رجلا مسلحا قام باختطاف حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، يوم الثلاثاء الماضي، واحتجز 20 راكبا وهدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد.

وانتهت الحادثة، بإطلاق سراح الرهائن، بعد تدخل مباشر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.