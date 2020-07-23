ماكرون يلعب كرة القدم بالكمامة... فيديو

لعب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كرة القدم مع مجموعة من الشباب في منطقة قلعة شامبورد، بحسب ما أظهره فيديو.

صوّر أحد شهود العيان كيف لعب الرئيس الفرنسي كرة القدم، حيث ضرب ماكرون شابا في رأسه بالكرة واستمر اللعب بعد ذلك.

وخلال اجتماع مع الشباب في قلعة شامبورد في 22 يوليو/تموز، قرر ماكرون أن يلعب معهم كرة القدم. ومع ذلك، خلال المباراة، ضرب الكرة بطريق الخطأ في رأس أحد اللاعبين.

Quartiers d'été 2020. Emmanuel Macron rencontre des jeunes au Château de Chambord. #babyfoot pic.twitter.com/f6kVGIXVtx — Gilles Gallinaro (@GallinaroG) July 22, 2020

​



جاء الرئيس إيمانويل ماكرون إلى شامبورد للمشاركة في برنامج يستهدف الشباب غير القادرين على الراحة في أي مكان.