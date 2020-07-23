محكمة ترفض نشر تسجيلات المترجم الأمريكي خلال لقاء بوتين وترامب في 2017

رفضت محكمة أمريكية نشر تسجيلات المترجم الأمريكي الذي شارك خلال لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك حسبما جاء في قرار المحكمة.

واشنطن - سبوتنيك. وقد أصدر القاضي تريفور ماكفادر قرارا مفاده أن تسجيلات المترجم الأمريكي لا تتسم بصفة الوثائق الفيدرالية، ولذلك لا يمكن لرافعي الدعوة مطالبة وزارة الخارجية بنشرها.

ويدور الحديث عن اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي الذي عقد على هامش قمة العشرين في العام 2017 في هامبورغ.

ويذكر أن صحيفة واشنطن بوست أكدت في وقت سابق أن ترامب قام شخصيا بأخذ التسجيلات من المترجم يوري شكيروف، وطالبت حينها منظمات غير حكومية بنشر هذه التسجيلات في ظل انتشار الإشاعات بشأن وجود "علاقات مع الروس" لدى ترامب.