مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق دمشق وإصابة بعض الركاب... فيديو

اعترضت طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي طائرة ركاب تابعة لشركة النقل الجوي الإيرانية "ماهان آير" كانت متوجهة من طهران إلى بيروت، وذلك فوق الأجواء السورية، أكدت ذلك وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.