على طريقة بابلو إسكوبار... كولومبيا تبيع ممتلكات عصابات بمئات الملايين

سيتم طرح مجموعة من العقارات (نحو 5 آلاف) بقيمة 366 مليون دولار، للبيع في المزاد العلني، بعد مصادرة حكومة كولومبيا لها في قضايا جنائية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" قال رئيس شركة المزادات الأمريكية "ديبتكس"، كينجسلي غرينلاد، إن العقارات تمثل أكبر جزء من الأصول التي ستبيعها كولومبيا بالمزاد العلني.

وتعمل الدولة على جذب المستثمرين الدوليين وتبديد سمعتها كملاذ لعصابات الكوكايين والميليشيات المتمردة، التي كانت ممتلكاتها السابقة من بين الأصول الموجودة الآن في أيدي الحكومة.

وقال غرينلاد: "صودرت هذه الأصول بالاقتران مع نشاط غير مشروع. يمكن أن يتراوح ذلك بين عدم دفع الضرائب إلى البرامج التلفزيونية الأكثر إثارة التي تراها".

معظم العقارات عبارة عن شقق سكنية أو قطع أرض قابلة للتطوير، وتمثل الأصول الخمسة الكبرى ما يقرب من ربع قيمة المحفظة، والتي سيتم بيعها جميعًا في حزمة واحدة.

يذكر ذلك ببيع الحكومة لساعة "رولكس" مرصعة بالألماس، كانت مملوكة من تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار، في مزاد علني عام 2013.

ستذهب عائدات البيع إلى الصندوق الكولومبي لإعادة التأهيل والاستثمار الاجتماعي ومكافحة الجريمة المنظمة.