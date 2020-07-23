أمريكا تدعو لتشكيل تحالف اقتصادي عسكري لمواجهة الصين

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الخميس، عن عزم الولايات المتحدة تشكيل تحالف جديد مع الدول الأخرى لمواجهة الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية المشتركة.

اشنطن- سبوتنيك. وقال بومبيو في كلمة له بمكتبة نيكسون: "لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا. ربما حان الوقت لمجموعة جديدة من الدول ذات التفكير المماثل، تحالف جديد للديمقراطيات".

وأضاف أن الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، والقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لها مجتمعة "كافية بالتأكيد لمواجهة هذا التحدي، إذا وجهناه بوضوح وبشجاعة كبيرة".

وبحسب وكالة "رويترز" قال بومبيو إن "تأمين الحريات من الحزب الشيوعي الصيني، هي مهمة الوقت الحالي". وأردف أن أحد حلفاء "الناتو" لم يدعم الحرية في هونج كونج بسبب مخاوفه من أن بكين ستقيد وصوله إلى سوق الصيني.

يأتي ذلك بعد توتر العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة، حتى أن أمريكا أمرت بإغلاق قنصلية الصين في هيوستن بدعوى أنها تستخدم في أغراض استخباراتية.

فيما وصفت وزارة الخارجية الصينية، مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية بأن القنصلية الصينية في هيوستن تسرق الملكية الفكرية، بأنها "افتراء خبيث".

كما حملت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، السلطات الأمريكية مسؤولية تلقي السفارة الصينية لدى واشنطن تهديدات بقتل موظفين فيها وتفجيرات.

واليوم كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اعتقال 3 مواطنين صينيين بتهم احتيال ذات صلة بتأشيرات الدخول إلى البلاد وهروب رابع إلى قنصلية بلاده في سان فرانسيسكو، مع شكوك بتبعيتهم للجيش الصيني.