بومبيو: يمكننا العمل مع روسيا لجعل العالم أكثر سلاما

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة يمكنها العمل مع روسيا في قضايا الاستقرار الاستراتيجي والسلام.

موسكو- سبوتنيك . وقال بومبيو بعد محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: "نحتاج للعمل مع روسيا في بعض القضايا".

وأضاف: "غدًا، أعتقد أن فريقنا على الأرض سيبدأ العمل مع الروس في حوار استراتيجي، على أمل إنشاء الجيل التالي من اتفاقيات الحد من التسلح، كما فعل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان".

وأردف بومبيو: "لقد تم دعوة الصين لكنها رفضت اليوم. آمل أن يغيروا رأيهم في يوم من الأيام. هذه الأمور، عدم انتشار (الأسلحة النووية)، تشكل قضايا استراتيجية كبيرة، نحن نعمل مع روسيا".

وتابع: "أنا مقتنع بأنه يمكننا أن نجعل العالم أكثر أمانًا، هناك مناطق يمكننا العمل فيها مع الروس لجعل السلام أكثر احتمالا، ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن للعالم بأسره".

هذا وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، هاتفياً، مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب قضايا الاستقرار الاستراتيجي والتسلح، مع مراعاة المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة.

على جانب آخر، كشف وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق اليوم، عن عزم الولايات المتحدة تشكيل تحالف جديد مع الدول الأخرى لمواجهة الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية المشتركة.

قال بومبيو في كلمة له بمكتبة نيكسون: "لا يمكننا مواجهة هذا التحدي وحدنا. ربما حان الوقت لمجموعة جديدة من الدول ذات التفكير المماثل، تحالف جديد للديمقراطيات".

وأضاف أن الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ودول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، والقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لها مجتمعة "كافية بالتأكيد لمواجهة هذا التحدي، إذا وجهناه بوضوح وبشجاعة كبيرة".