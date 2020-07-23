واشنطن تثير قضية تجارب روسيا للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية في محادثات فيينا

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة، الذي ترأس الوفد الأمريكي إلى مشاورات فيينا، مارشال بيلينغسلي، أن قضية تجارب روسيا للأسلحة المضادة للأقمار الصناعية تعتبر أهم القضايا التي سيتم بحثها خلال محادثات فيينا.

موسكو - سبوتنيك. كتب مارشال بيلينغسلي، على تويتر: "هذا غير مقبول على الإطلاق. هذه القضية هي القضية الرئيسية التي ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل في فيينا: ستدافع الولايات المتحدة عن التهديدات في الفضاء وتحتويها وتزيلها".

وأعلنت قيادة الفضاء الأمريكية في وقت سابق، أن لديها أدلة على أن روسيا أجرت "تجارب لصواريخ مضادة للأقمار الصناعية".

واحتضنت العاصمة النمساوية فيينا في 22-23 حزيران/يونيو، المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن الحد من التسلح بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف والمبعوث الأمريكي لمراقبة التسلح مارشال بيلينغسلي. ومن المزمع عقد الجولة الثانية من المحادثات أواخر تموز / يوليو وأوائل آب / أغسطس.

ولا تنعقد الكثير من الآمال على إفضاء هذه المفاوضات إلى نتيجة ملموسة وبخاصة بعد رفض الصين الانضمام إليها رغم الإصرار الأمريكي.

وتشترط الصين خفضا كبيرا وملموسا في ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية يبلغ ألفي رأس على الأقل قبل الانضمام إلى أي مفاوضات وإن كانت في الوقت ذاته ترحب بإجراء مفاوضات متعددة الأطراف.