البيت الأبيض: ترامب وولي العهد السعودي بحثا التعافي الاقتصادي من كورونا

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا المعركة ضد جائحة فيروس كورونا و"إنعاش الاقتصادات الدولية" خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الزعيمين بحثا القضايا الإقليمية والثنائية وإن ولي العهد السعودي "جدد التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية"، بحسب "رويترز".

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قال، في آخر التوقعات الاقتصادية حول تأثير كورونا الاقتصادي، إن الاقتصاد العالمي سيخسر 12 تريليون دولار (9.6 تريليون جنيه استرليني) بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوقع الصندوق أن يرتفع مستوى الدين العام العالمي إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، محذراً من عدم يقين غير مسبوق.

وبحسب تحليل اقتصادي أجرته الأمم المتحدة لمنتصف العام، ستتسبب بخسائر إجمالية تبلغ نحو 8.5 تريليون دولار، وهو ما سيمحو ما يقرب من أربع سنوات من المكاسب التي تحققت.

وحسب تقرير حديث صادر عن بنك التنمية الآسيوي، من المحتمل أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر تتراوح ما بين 5.8 تريليونات دولار و8.8 تريليونات دولار، أي ما بين 6.4% و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ15 مليونا، وتعد أمريكا اللاتينية والكاريبي بين أكثر المناطق تضررا إذ سجلت أكثر من أربعة ملايين إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، إذ تجاوز العدد الإجمالي للإصابات أربعة ملايين حالة.