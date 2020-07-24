مسؤولان أمريكيان: مقاتلة "إف 15" دخلت مجال رؤية طائرة إيرانية لكن كانت على مسافة آمنة

أكد مسؤولان أمريكيان، اليوم الجمعة أن مقاتلة من طراز "إف 15" دخلت مجال رؤية طائرة ركاب إيرانية، لكنها كانت على مسافة آمنة.

موسكو- سبوتنيك. وقال أحد المسؤولين طالبا عدم نشر اسمه، لوكالة "رويترز"، إن الواقعة حدثت فوق سوريا.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أكدت، الخميس، إنها ستدرس تفاصيل حادثة طائرة "ماهان" المدنية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية بعد اكتمال جميع المعلومات.

ولفتت الخارجية إلي أنها أبلغت مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد روانتشي، وبدوره أعلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي حادثة تتعرض لها الطائرة أثناء رجوعها أدراجها إلى العاصمة.

هذا وأكد طيار طائرة الركاب الإيرانية، التابعة لشركة "ماهان"، أن الطائرات العسكرية التي اعترضت الطائرة كانت أمريكية.

وجاء في تصريح الطيار للتلفزيون الإيراني: "كانت الطائرة التي اقتربت مننا بشكل خطير وشكلت تهديد لنا أمريكية لأنني تواصلت مع طياري المقاتلات وعرفوا أنفسهم على أنهم أمريكيون".

كما أعلن مطار بيروت الدولي، أن عدداً من ركاب الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار بيروت إثر تعرضها لمضايقات جوية من قبل طيران حربي لم يعرف حتى الآن هويته، تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة للهبوط الاضطراري الذي قام به قائدها.

وقال رئيس مطار بيروت فادي الحسن، في تصريح صحافي، إن "الطائرة هبطت في مطار بيروت عند الساعة الثامنة والنصف (بالتوقيت المحلي) وغادر جميع الركاب والجروح بسيطة جراء الهبوط السريع والهلع وهناك مسن وضعه مستقر".

في المقابل، قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إنه "لا يوجد جرحى بين ركاب الطائرة الإيرانية"، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجديد" اللبنانية.