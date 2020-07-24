القيادة المركزية الأمريكية: الاقتراب من الطائرة الإيرانية تم لضمان أمن قواتنا بقاعدة التنف بسوريا

أكدت القيادة المركزية الوسطى، اليوم الجمعة، أن مقاتلة من طراز "إف 15" اقتربت من الطائرة الإيرانية للتحقق من هويتها ولضمان أمن القوات الأمريكية بقاعدة التنف بسوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت القيادة في بيان: "قامت مقاتلة أمريكية من طراز اف-15 بمهمة جوية روتينية في منطقة قوات التحالف في محافظة تنف في سوريا واقتربت من طائرة "ماهان" المدنية الليلة على مسافة آمنة تبلغ حوالي 1000 متر لتمكن من رأيتها".