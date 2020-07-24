وفاة رئيس تنزانيا السابق بنجامين مباكا

قال رئيس تنزانيا الحالي جون ماجوفولي في بيان إن الرئيس السابق بنجامين مباكا، الذي شغل منصبه بين عامي 1995 و2005، توفي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وأضاف ماجوفولي توفي بينما كان يتلقى العلاج في مستشفى بدار السلام، ولم يكشف عن تفاصيل أخري، بحسب "رويترز".

يشار إلى أن مباكا، هو ثالث رئيس للدولة الواقعة في شرق أفريقيا والذي قاد مساعي للوساطة لإحلال السلام الإقليمي خلال توليه منصبه وبعدها.