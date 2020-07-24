"الذروة لم تأت بعد"... بيل غيتس يحذر من خطورة "كورونا"

حذر بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، من ارتفاع معدلات الوفيات نتيجة تفشي فيروس "كورونا"، قائلا "إن الذروة لم تأت بعد".

تصريحات غيتس جاءت في مقابلة تلفزيونية تحدث فيها عن المعدلات المقلقة لأعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

قائلا "معدلات العدوى في الولايات المتحدة خلال الصيف، مقلقة للغاية، الطقس الدافئ، يدفع الناس للظهور أكثر إلى الهواء الطلق، في الواقع، هذه الظروف أسهل في تقليل العدوى عما ستكون عليه في الخريف".

مضيفا "حاليا تنتشر الإصابات لدرجة كبيرة بين الشباب، مما يعني أن معدل الوفيات، على الرغم من ارتفاعه، ليس قريبا من ذروته، بالتأكيد هذا المستوى من العدوى سيحدث، ومعه فإن معدل الوفيات سيرتفع".

كما وأعرب غيتس عن قلقه بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول الأكثر فقرًا مثل جنوب أفريقيا والهند، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

يذكر بأن غيتس يساعد من خلال مؤسسته الخيرية "بيل وميليندا غيتس"، في تمويل أبحاث اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".