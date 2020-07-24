فيديو اعتراض مقاتلة أمريكية "إف –15" للطائرة المدنية الإيرانية

قام أحد ركاب الطائرة "إيرباص A310" بتصوير الفيديو. تظهر اللقطات كيف ترافق المقاتلات الطائرة، ثم تحلق بعيدًا.

في اليوم السابق، اقتربت اثنتان من مقاتلات F-15 من طائرة ركاب "ماهان إير" في سماء سوريا.

حاول طيار طائرة الركاب، عندما رأى الاقتراب الخطير، تجنب الاصطدام، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص على متن الطائرة. وهبطت الطائرة في بيروت، وأقلت الركاب، وزودت بالوقود، ثم عادت إلى طهران.

وقال البنتاغون إن "الاعتراض المهني تم وفق المعايير الدولية". "رافقت المقاتلات الطائرة للتأكد من عدم وجود خطر على القاعدة الأمريكية في التنف بسوريا. بعد أن حدد طيار F-15 الطائرة بأنها طائرة ركاب، تحركت المقاتلة بعيدا لمسافة آمنة".

تدرس السلطات الإيرانية ملابسات الحادث. وأشارت طهران إلى أنها ستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة بمجرد تلقيها معلومات إضافية.