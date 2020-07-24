إيران تقدم احتجاجا لمجلس الأمن بعد اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرتها المدنية

أعلنت الممثلية الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة بأنها ستقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية من قبل مقاتلة أمريكية في الأجواء السورية.

وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن إيران ستتقدم برسالة احتجاج لمجلس الأمن وللأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بعد التهديد والتعرض لطائرة الركاب الإيرانية المدنية، التابعة لشركة "ماهان" للطيران الإيرانية، من قبل مقاتلة أمريكية في الأجواء السورية.

وكان سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، قد أكد في اتصال هاتفي طارئ مع الأمين العام للمنظمة، انتونيو غوتيريش، أنه لو تعرضت هذه الطائرة لأي حادث في رحلة العودة، فإن بلاده ستحمل أمريكا المسؤولية عن ذلك.

وقد علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على حادث اعتراض مقاتلتين لطائرة الركاب التابعة لشركة "ماهان" للطيران الإيرانية في الأجواء السورية، محذرا أمريكا ومحملا إياها المسؤولية إزاء أي حادث قد يقع للطائرة في رحلة العودة.

وقال موسوي إن تفاصيل الحادث قيد التحقيق، وبعد استكمال المعلومات سيتم اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة.

يذكر أن الطائرة الإيرانية كانت في رحلة لها من طهران إلى بيروت، وقد واصلت طريقها بعد حادث التعرض، وحطت في مطار بيروت لاحقا. وكان قائد الطائرة قد صرح بأنه حين مكالمته لطياري المقاتلتين الأمريكتين للالتزام بمسافة الأمان اللازمة قد أعلنا أنهما أمريكيين.

وأوردت وكالة "سانا" أن مصادر بالطيران المدني السوري كشفت أن طيرانا يعتقد أنه تابع لـ"التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة، اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف، ما اضطر الطيار للانخفاض بشكل حاد، أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.