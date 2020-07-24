إيران: من تهمه أرواح قادته عليه عدم العبث بأرواح ركاب طائراتنا المدنية

قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، حسام الدين اشنا، إن من تهمه أرواح قادته عليه عدم العبث بأرواح ركاب الطائرات الإيرانية المدنية.

وكتب اشنا، في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، "من تهمه أرواح قادته عليه عدم العبث بأرواح ركاب طائراتنا المدنية".

کسی که جان رهبرانش را دوست دارد با جان مسافران ما بازی نمی‌کند.#ماهان_ایر — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) July 24, 2020

​وأضاف مساعد الرئيس الإيراني "ما قُدم من توضيحات حتى الآن بشأن التعرض للطائرة المدنية الإيرانية غير مقبول وغير مقنع أبدا".

وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين، أمس الخميس، اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، أدى لإصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.