وكالة: التجارة العالمية تضررت بفعل قيود أزمة كورونا

قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير نصف سنوي صادر، اليوم الجمعة، إن التجارة العالمية تضررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على الاستيراد في الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة بناء في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، بأن بعض قيود التصدير المفروضة على كمامات الوجه الجراحية والأدوية والمعدات الطبية في وقت مبكر من حدوث الجائحة، تراجعت.

وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة خلال عرض التقرير للدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددهم 164، إنه "على الرغم من أن الأثر الكامل للجائحة لم ينعكس بعد في إحصاءات التجارة، فمن المتوقع أن يكون كبيرا".

وكانت المنظمة قالت، الشهر الماضي، إن تقديرات للربع الثاني من 2020 تشير إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 18 في المئة على أساس سنوي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 15.5 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 633 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.