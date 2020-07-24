محلل سياسي إيراني: الولايات المتحدة هددت شركة "ماهان" للطيران من قبل  

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، عماد أبشناس، أن ما قاله الأمريكيون بعد اقتراب طائرة عسكرية أمريكية من طائرة مدنية إيرانية، بأنهم كانوا يريدون فحص الطائرة عن قرب، هو "أداة للسخرية".

وقال لـ"عالم سبوتنيك" ، مساء اليوم الجمعة، إن "الهدف من ذلك هو تهديد الطيران المدني الإيراني، كي لا يعبر الاجواء العراقية السورية اللبنانية، خاصة بعد أن هددت أمريكا شركة ماهان الإيرانية في الفترة السابقة".

ونفى أبشناس أن تكون الطائرة الإيرانية تقل عسكريين، مؤكدا أن الطائرة مدنية وتقل مدنيين فحسب، وكانت تطير في الخط الجوي المدني ولم تكن تشكل أي تهديد لأي قاعدة عسكرية، مشيرا إلى احتلال أمريكا لقاعدة التنف السورية.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، عماد أبشناس، أن "إيران سوف تستغل هذه الأمور في الضغط السياسي الدولي ضد الولايات المتحدة، رغم خضوع المؤسسات الدولية لإرادة الولايات المتحدة".

وأوردت وكالة "سانا" أن مصادر بالطيران المدني السوري كشفت أن طيرانا يعتقد أنه تابع لـ"التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة، اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف، مساء أمس الخميس، ما اضطر الطيار للانخفاض بشكل حاد، أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.

يذكر أن الطائرة الإيرانية المدنية كانت في رحلة لها من طهران إلى بيروت، وقد واصلت طريقها بعد حادث التعرض، وحطت في مطار بيروت لاحقا. وكان قائد الطائرة قد صرح بأنه حين مكالمته لطياري المقاتلتين الأمريكتين للالتزام بمسافة الأمان اللازمة قد أعلنا أنهما أمريكيين.