بوتين: التوتر على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا شديد الحساسية لروسيا

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنالتوتر على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا شديد الحساسية لروسيا.

وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي"علاقاتنا مع بعض دول رابطة الدول المستقلة هامة، والأهم من ذلك الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، فهو حساس للغاية بالنسبة لنا".

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا أمس الخميس الاتهامات حول انتهاك وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الخميس، عن توتر الوضع على طول خط الجبهة، وتسجيل 47 انتهاكا لوقف إطلاق النار على الحدود مع أرمينيا.

من جانبه قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان، إن الجانب الأذربيجاني انتهك وقف إطلاق النار على الحدود 6 مرات خلال الليل، وأطلق نحو 43 طلقة من أسلحة خفيفة".

وأضاف "الوضع على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية لا يزال متوترا بشكل مستمر. العدو ينتهك وقف إطلاق النار في اتجاهات مختلفة من الجبهة، مستخدما الأسلحة الرشاشة. وحداتنا تتصدى لتحركات العدو على خط الجبهة".

وتستمر الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي بدأت منذ الـ12 من تموز/ يوليو الجاري، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها. وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لـ باكو، فقد قتل حتى الآن، 12 عسكريا أذربيجانيا، بينهم جنرال.