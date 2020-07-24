وزير إيراني: تهديد طائرة مدنية "عمل إرهابي"

وصف وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، محمد إسلامي، تهديد مقاتلات أمريكية لطائرة مدنية إيرانية فوق الأجواء السورية، بأنه "عمل إرهابي".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الوزير قوله: "هذا عمل إرهابي قامت به الحكومة الأمريكية المنتهكة للقوانين، ويعتبر اعتداء دوليا، وليست هناك توقعات أخرى من هذه الحكومة".

وتابع "كانت طائرة الركاب الإيرانية تطیر في ممر دولي تجاري، وإن تهديد المقاتلات الأمريكية عمل غير قانوني وغير إنساني".

وأضاف وزير الطرق والتنمية الحضرية "قدمت منظمة الطيران المدني شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ضد هذا السلوك، وسنواصل متابعة الشكوى بشكل قانوني حتى إدانة أمريكا".

وكانت إيران قد أعلنت أن مقاتلتين اقتربتا، أمس الخميس، من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما دفع قائد الطائرة لتغيير الارتفاع بسرعة، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب.

كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "طائرة الركاب الإيرانية، التي اقتربت منها مقاتلتان أمريكيتان في المجال الجوي السوري، هبطت في طهران عائدة من بيروت".

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.