ولاية ألمانية تمنع ارتداء النقاب في المدارس وتسمح به في الجامعات

أعلنت السلطات في ولاية بادن فورتبرغ منع أي لباس يغطي الجسم كاملا بما في ذلك الوجه، وذلك وفق قانون يمنع عمليا النقاب في المدارس، بينما أستثنيت جامعات الولاية من نص القانون المعتمد .

وأكد رئيس وزراء ولاية بادن فورتنبرغ، فينفريد كريتشمان، مشروع قانون تبناه مجلس ولايته يوم الثلاثاء، بمنع "اللباس الذي يغطي كامل الجسم بما في ذلك الوجه" في كامل المدارس الأساسية والثانوية للولاية.

ولا يشمل هذا القرار أساتذة المدارس بحكم وجود قانون مماثل ساري العمل به، وصرح كريتشمان، قائلا: "رغم أننا لا ننتظر هكذا حالات، إلا أننا بحاجة لإطار قانوني في حال وجود حالات نادرة".

وأضاف: "في مجتمع حر لا يجب إخفاء الجسم كاملا".

وتم استثناء الجامعات من هذا القرار لكون أن الوضع القانوني "أكثر تعقيدا"، بحسب تصريح كريتشمان.

وأعلنت منذ بداية العام الجاري، وزيرة الثقافة التابعة للولاية سوزانه أيزنمان من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أن الولاية ماضية في حظر اللباس الذي يغطي كامل الجسم.

ولا تشير النصوص المعتمدة عادة إلى مصطلح النقاب، لكنها تعتمد بكل عام توصيف اللباس بتغطية كاملة للجسم بما في ذلك الوجه، بحسب ما نقل موقع "dw".